Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş genelinin yanı sıra Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilen yağışların, yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş genelinin yanı sıra Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilen yağışların, yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.