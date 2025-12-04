Meteorolojiden 5 kente kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak, Marmara ile iç ve doğu kesimlere sis uyarısı yaptı.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Iğdır ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında olacak.