Meteorolojiden 5 kente kuvvetli yağış uyarısı
04.12.2025 07:06
NTV - Haber Merkezi
Türkiye, Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Bugün kıyı Ege'de görülecek şiddetli yağışların hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak, Marmara ile iç ve doğu kesimlere sis uyarısı yaptı.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
Kırşehir, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Iğdır ve Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında olacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 16 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 15 derece.
- İzmir 18 derece.
- Adana 23 derece.
- Ankara 13 derece.
- Samsun 17 derece.
- Malatya 10 derece.
- Erzurum 7 derece.
- Diyarbakır 14 derece.
- Gaziantep 15 derece.