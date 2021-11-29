Meteorolojiden 52 il için fırtına uyarısı

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.



Yer yer fırtına beklenen bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.



Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:



İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli



Sarı uyarı yapılan iller:



Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı.



Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.



AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı.



Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.



Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.



Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

MARMARA VE BATI BÖLGELERİNDE SAĞANAK UYARISI



Marmara'da sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü sabah saatlerine kadar Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.