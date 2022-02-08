Meteorolojiden 55 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin hava raporu tahminlerine göre, Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Bugün beklenen yağışlar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak.

Marmara Bölgesi ve İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, fırtınanın çarşamba gününe kadar sürmesi beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.



Meteoroloji, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.



Rüzgarın, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre fırtanının saatteki hızının yer yer 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.



İSTANBUL İÇİN VALİ'DEN UYARI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" dedi.