Meteorolojiden 56 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı hava hakim.

MGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 50 kent için sarı, 6 kent için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

BATI AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışların, 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile özellikle Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde beklenen rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Batı Karadeniz'de perşembe günü öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



İÇ ANADOLU'NUN GÜNEY VE DOĞUSU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.