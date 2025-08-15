Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 6 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Uyarıda, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerinden bugün başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.
OLUMSUZLUKLARA DİKKAT
Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
