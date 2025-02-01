Meteorolojiden 6 ile buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 Şubattan itibaren hava sıcaklığının düşeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteorolojiden 6 ile buzlanma ve don uyarısı

Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 5 Şubattan itibaren Diyarbakır, , , , ve ’da hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında azalacağı belirtildi.

Açıklamada, ''Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Periyot boyunca bölgemizin kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir’’ denildi

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