Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 7 ilde kuvetli sağanak beklendiğini vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım  ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Anadolu'daki bazı şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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