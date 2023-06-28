Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel ve su baskınına karşı uyardı.

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteroloji açıklamasına göre, yarın , , , ve çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren ’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı - 1 Yarın 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

il geneli ile ’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı - 2

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