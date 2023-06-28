Meteorolojiden 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji bayramın ikinci gününde 8 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.



Meteroloji açıklamasına göre, yarın Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.



Yarın 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT



Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU