Meteoroloji'den 8 ile sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde yağışlar bugün de devam edecek.

Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışlar İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ve Muğla'da çok kuvvetli olacak.

Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde seyredecek, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis görülecek.

Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MGM Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir'i sarı; Muğla'yı ise turuncu kodla uyardı. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarı yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Hafta boyunca 16-19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yarın geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi. AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.