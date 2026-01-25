Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yayınladı.



İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.