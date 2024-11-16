Meteorolojiden Akdeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'da, yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



MERSİN VE ADANA'DA YAĞIŞ VAR

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin'de, öğle saatlerinden sonra ise Adana'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin edilen yağışlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

