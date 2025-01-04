Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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