Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saat 20.00'ye kadar Ankara'nın merkezi ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saat 20.00'ye kadar Ankara'nın merkezi ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.