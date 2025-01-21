Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Antalya ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden gece saatlerine kadar çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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