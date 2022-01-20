Meteoroloji'den aşırı soğuk uyarısı: Hangi bölgelere ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.

Önümüzdeki hafta başından itibaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

Yarın: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacak.



Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



Cumartesi: Yağışların, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları’nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİ YAĞIŞLI



Pazar: Tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak.



Pazartesi: Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK



Meteoroloji, aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji "Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" uyarısı yaptı.