Meteoroloji'den Aydın için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü Aydın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın'ın il genelinde (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.