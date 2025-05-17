Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

