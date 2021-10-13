Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 08:06

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı 'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...