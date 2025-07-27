Meteoroloji'den Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetinde şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Özellikle Bartın ve Kastamonu açıklarında etkili olması beklenen fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin bekleniyor.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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