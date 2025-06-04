Meteorolojiden bayramda yağış ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kurban Bayramı süresince Doğu Anadolu dışındaki bölgelerde havanın genellikle parçalı az bulutlu olacağını açıkladı.

MGM Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahminini yayınladı.

Buna göre arefe ile bayramın 1., 3. ve 4. günü Doğu Anadolu'da yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise bayram boyu az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar ise yükselecek.

"GENELLİKLE AZ BULUTLU VE AÇIK"

MGM'nin web sitesinden yayınladığı hava tahmini şöyle:

"Ülkemizin 04.06.2025 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü batı kesimlerde, zamanla tüm Yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

- Arife Günü (05.06.2025 Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin,

- Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunun,



- Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor.



- Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin



- Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun,



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU



Arife günü ve Bayram Süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ankara: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 11 ila 13 / 27 ila 29, Cuma 13 ila 15 / 29 ila 31, Cumartesi 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazar 14 ila 16 / 30 ila 32, Pazartesi 15 ila 17 / 30 ila 32 derece.

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 18ila 20 / 29 ila 31, Cuma 17 ila 19 / 28 ila 30, Cumartesi 17 ila 19 / 26 ila 28, Pazar 16 ila 18 / 26 ila 28, Pazartesi 17 ila 19 / 27 ila 29 derece.



İzmir: Genellikle az bulutlu ve açık,

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Perşembe 20 ila 22 / 33 ila 35, Cuma 20 ila 23 / 32 ila 34, Cumartesi 20 ila 22 / 33 ila 35, Pazar 20 ila 22 / 31 ila 33, Pazartesi 20 ila 22 / 31 ila 33 derece."