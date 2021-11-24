Meteoroloji'den Bingöl, Tunceli ve Elazığ için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 22:59 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 02:30

Meteoroloji'den Bingöl, Tunceli ve Elazığ için yoğun kar uyarısı

Genel Müdürlüğü, , ve 'da yoğun kara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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