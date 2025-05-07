Meteorolojiden Bolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, gelecek 3 saatlik periyotta Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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