Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



ADANA 11°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 9°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



MERSİN 13°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu



ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu



KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 0°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



BOLU 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KASTAMONU -1°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



AMASYA 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA -2°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN -4°C, 7°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.



DİYARBAKIR -1°C, 8°C

Az bulutlu



GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu



MARDİN 5°C, 10°C

Az bulutlu



SİİRT 1°C, 11°C

Az bulutlu.