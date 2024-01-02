Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in güney ilçeleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN 13°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 0°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 7°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu

MARDİN 5°C, 10°C
Az bulutlu

SİİRT 1°C, 11°C
Az bulutlu.

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