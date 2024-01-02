Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in güney ilçeleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
🗓️2 Ocak 2024 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 2, 2024
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/omesKfOHHH
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MERSİN 13°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 0°C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -4°C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN 5°C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 11°C
Az bulutlu.
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