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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 00:48

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü, ve Orta 'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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