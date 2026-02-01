Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı. Feribot seferleri iptal ediliyor

Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey Ege'de rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın, bugün doğu ve güneydoğu, yarın güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, akşam geneli doğu ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, salı sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın salı öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

GÜNEY MARMARA'DA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.