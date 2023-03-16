Meteoroloji'den deprem bölgesine kuvvetli yağış uyarısı (Deprem bölgesinde hava durumu)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeyi sel vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölgede hafta sonu kuvvetli yağışlar bekleniyor.

MGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerimizde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklenmektedir. Meydana gelebilecek taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılacak tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.



"100 KİLOGRAMI BULABİLECEK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında deprem bölgesindeki yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesinde şiddetli yağışların devam edeceğini belirten Çalışkan, "Deprem bölgesinde bugün yağışlar orta hafif olarak devam ediyor. Yarın gündüz de aynı şekilde devam edecek ancak yarın öğleden sonra yeni bir sistem geliyor. Yarın akşam ve gece saatlerinin yanı sıra cumartesi günü Adana, İskenderun, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş arasında şiddetli yağmur var. 100 kilogramı bulabilecek. Geçen seferkine benzer bir yağış olacak." dedi.

Öte yandan Çalışkan, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlara karşı uyardı. Çalışkan, "Şanlıurfa ve Adıyaman tarafında özellikle cumartesi gecesi ve pazar günü yağışlar şiddetli görülecek. Dere kenarlarında olan çadır alanlarını daha korunaklı yerlere taşımak gerekiyor. Hafta sonundan sonra risk azalacak." diye konuştu.