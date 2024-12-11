Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu 'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısı, akşam saatlerinden itibaren genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren de 7 ila 9, yer yer 10 kuvvetinde kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizde görülecek fırtınanın, cuma günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında cumartesi öğle saatlerinde de doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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