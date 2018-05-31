Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu Karadeniz'in batısında, Sinop-Samsun arasında rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji'den doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği bildirildi.