Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da önümüzdeki saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.
DOLU YAĞIŞINI ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Meteoroloji'den dolu uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji Başkentte kuvvetli sağanak ve dolu yağışı için uyarıda bulundu.
Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor.