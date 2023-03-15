Meteoroloji'den dört il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

MUĞLA, BURDUR VE ISPARTA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Muğla, Isparta ve Burdur için de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.



Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteorolojiden yapılan duyuruda da, Isparta ile Burdur'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak yağışların Bucak, Çeltikçi, Ağlasun civarında yerel olarak kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram ve çok kuvvetli metrekareye 51-70 kilogram olmasının beklendiği kaydedildi.