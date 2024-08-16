Meteoroloji'den Elazığ’a "sıcak hava" uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da önümüzdeki hafta pazartesinden perşembeye kadar hava sıcaklığının 3 ila 6 derece arasında artacağı bildirildi.

Meteoroloji'den Elazığ’a "sıcak hava" uyarısı

13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, ''Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak 19 Ağustostan 22 Ağustosa kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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