Meteorolojiden Erzincan için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada “Son değerlendirmelere göre; 24.11.2024 Pazar günü Erzincan ve çevresinde beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren yağmur olarak başlaması, akşam saatlerinden sonra ise hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi.