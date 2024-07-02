Meteoroloji'den Erzurum için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, günlük hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji, Erzurum için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den Erzurum için sağanak yağış uyarısı

12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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