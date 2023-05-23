Meteorolojiden Etna Yanardağ açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

ETNA YANARDAĞI



Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağ. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.357 metre olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.



1190 kilometre alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır.



İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır.



2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.