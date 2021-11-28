Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.11.2021 - 20:32 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 00:03

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

, Batı 'in iç kesimleri, İç Anadolu, ve 'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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