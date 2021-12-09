Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününden itibaren etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada; Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olunması istendi.

Meteoroloji'nin sitesinde söz konusu tarihlerde İstanbul için bir uyarı yer almadı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:



"Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."



Fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.