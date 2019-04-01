Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Tokat çevrelerinde yarın yağış görülecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların genellikle sağanak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur öngörülüyor.



Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur beklenirken, rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.