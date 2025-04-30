Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü, Doğu 'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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