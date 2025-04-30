Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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