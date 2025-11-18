Meteorolojiden fırtına uyarısı
18.11.2025 12:45
Anadolu Ajansı
AA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyinde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.