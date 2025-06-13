Meteorolojiden fırtına ve toz taşınımı uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre sıcak hava etkisini sürdürecek.

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulayan MGM, "olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısı yaptı.

Öte yandan Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiği belirtildi.



Bölge bölge tahminler ise şöyle:



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 31-33 derece olacak.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 32-35 derece olacak.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. x

En yüksek sıcaklıklar 30-35 derece olacak.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Yozgat ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 30-34 derece olacak.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 27-30 derece olacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar 27-31 derece olacak.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 27-38 derece olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar 37-42 derece olacak.