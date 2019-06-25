Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.
Meteorolojiden "güneş çarpması" uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Orta Karadeniz'deki 7 ilde yaşayan vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.