Meteoroloji'den Hatay'a sel uyarısı | 19 Şubat hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. Şubat ayına girerken yağışlar sevindirdi. Ancak bu hafta yağış alanı daralacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.
İç kesimlerde hafta ortasına kadar, sabaha karşı yer yer sis ve pus etkili olacak.
Yağışların, çarşamba günü daha dar bir alanda etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.
3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış yok. Başkent'te ve İstanbul'da sıcaklık 12, İzmir ise 17 dereceye kadar çıkacak.
MARMARA
Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
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