Meteoroloji'den Hatay'a sel uyarısı | 19 Şubat hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu, güneyi ve doğusunun sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu



TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu



MERSİN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu



KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur, bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AĞRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı



ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu



MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.