Meteoroloji'den hava durumu: Soğuk ve karlı hava 4 gün boyunca etkili olacak

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Kuvvetli soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Gün boyu yağmur ve sulu kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da gece yüksek kesimlere kar yağabilir.

KARIN ARDINDAN YAĞMUR

Öte yandan Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nın birçok semtinde kar yağışı ve dolu görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede yarın kar yağışı hafifleyecek.



Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak. Kıyı bölgelerde hava bulutlu, gece zirai don riski bulunuyor.

Kar yağışlarının yanı sıra ülkede bazı yerler şiddetli yağışlar alıyor. (Yağışlar nedeniyle su baskını yaşayan Tokat)

SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT



Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.



Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.



ÇIĞ RİSKİ



Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 24-30 Mart haftalık hava durumu grafiği: