Meteorolojiden iki bölge için fırtına uyarısı
21.12.2025 13:31
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI
Antalya ve Muğla için de sarı kodlu uyarı verildi.