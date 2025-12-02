Meteorolojiden iki bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı
02.12.2025 04:53
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar beklenirken, Marmara ve Ege'de sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah saatlerinde pus, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 0°C, 8°C
Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 13°C
Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı