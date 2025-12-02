Meteorolojiden iki bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı

02.12.2025 04:53

Meteorolojiden iki bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar beklenirken, Marmara ve Ege'de sis görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgelere göre hava durumu şöyle: 


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

BURSA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu
 

ÇANAKKALE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

 

EGE

Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

 

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Resmi Kurum

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

 

NEVŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Resmi Kurum

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerinin sabah saatlerinde pus, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

SİNOP 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu. 

 

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu. 

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


AMASYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

RİZE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

 

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı


TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Resmi Kurum

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

 

MALATYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu


VAN 0°C, 8°C

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksekleri kar yağışlı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MARDİN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİİRT 8°C, 13°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı