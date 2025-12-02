Meteorolojiden iki bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgelere göre hava durumu şöyle:



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ÇANAKKALE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu. Bölgede sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu