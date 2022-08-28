Meteoroloji'den iki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.08.2022 - 23:04

Meteoroloji'den iki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

ve çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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