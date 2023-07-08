Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de "turuncu", Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

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