Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah erken saatlerde İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başlaması bekleniyor.

MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji'nin yaptığı uyaırda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.