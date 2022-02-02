Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği ve Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceği bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 10:13

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Yağışın bu sabah saatlerinden itibaren başlayıp yarın akşam saat 19.00'a kadar süreceği tahmin ediliyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış bekleniyor. 

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği belirtiliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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